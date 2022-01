Hanoï soutient les patients traités à domicile avec des bouteilles d'oxygène gratuites. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sous la direction du gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit de suspendre ou de limiter les exportations d'oxygène afin d'assurer l'approvisionnement intérieur en oxygène pour le traitement des patients atteints du COVID-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a chargé le ministère des Transports et celui de la Sécurité publique de donner la direction et de créer les conditions les plus favorables pour le transport de l'oxygène médical, d'assurer la sécurité et de répondre aux exigences de son utilisation pour le traitement.

Le ministère des Finances assume la responsabilité principale et se coordonnera avec le ministère de la Santé, celui de l'Industrie et du Commerce et les autres ministères concernés pour proposer aux autorités compétentes d'élaborer un mécanisme de soutien des prix de l'oxygène pour les installations de production et de transport, et d'utilisation de l'oxygène à des fins médicales dans les situations d'urgence, conformément à la loi.

Selon le bilan actualisé à 16h00 jeudi 6 janvier par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté en 24 heures 16.472 nouveaux cas de coronavirus, dont 55 importés. Le total s’établit désormais à 1.843.563 cas de contamination. -VNA