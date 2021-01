Le chef adjoint de la Commission centrale de la Propagande et de l'Éducation du Parti, Nguyen Phuoc Loc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission centrale de la Propagande et de l'Éducation du Parti, en collaboration avec le Front de la Patrie du Vietnam et des organisations socio-politiques au niveau central, a organisé 24 réunions afin de recueillir des commentaires des populations sur les projets de documents du 13e Congrès nationale du Parti.

C’est ce qu’a déclaré le chef adjoint de la Commission centrale de la Propagande et de l'Éducation du Parti, Nguyen Phuoc Loc, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

Selon lui, les commentaires des représentants de toutes les couches sociales ont montré de l'enthousiasme et la responsabilité des populations envers le Parti, le peuple et le pays.

Cela a également montré des liens étroits entre le Parti et le peuple, favorisant l'esprit de grande union nationale.

Dans les projets de document à soumettre au 13e Congrès du Parti, le rôle du peuple est particulièrement souligné. « Le peuple joue un rôle centrale dans la stratégie nationale de développement, dans tout le processus de développement et de défense du pays », a-t-il souligné.

Colloque sur les opinions des habitants sur les projets de document du 13e Congrès nationale du Parti organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Photo: VNA

Selon Nguyen Phuoc Loc, la propriété du peuple se manifeste dans tous les domaines importants du pays tels que la participation à la construction et à la réorganisation du Parti et du système politique; la constitution d’un contingent de membres du Parti, de cadres et de fonctionnaires; le développement économique; la gestion sociale et l’auto-gouvernance; la construction d’une défense de tout le people et de la sécurité du peuple et la diplomatie populaire...

Les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l'État créent une base politique et juridique permettant aux gens d'exercer leurs droits de propriété. Le système politique dirigé par le Parti doit respecter, assurer et protéger la propriété du peuple par la démocratie représentative et la démocratie directe.

Toutes les tâches du système politique doivent être orientées vers une vie prospère et heureuse du peuple, en promouvant le rôle du peuple pour participer à la construction du Parti, le gouvernement propre et fort du peuple. -VNA