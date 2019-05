La délégation intersectorielle rencontre des représentants de l'Association Khmer-Vietnam de la province de Kampong Chhnang. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Une délégation intersectorielle vietnamienne, en visite de travail au Cambodge du 22 au 24 mai, est allée rendre visite à des personnes d’origine vietnamienne dans la province de Kampong Chhnang.



La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong, également président de la Commission d’Etat chargée des Vietnamiens à l’étranger. Elle était composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, des Finances, du Plan et de l’Investissement, de l’Agriculture et du Développement rural.



Les personnes d’origine vietnamienne dans la province cambodgienne de Kampong Chhnang rencontrent actuellement plusieurs difficultés concernant leurs papiers et le relogement des familles vivant sur le Tonlé Sap.



A cette occasion, la délégation intersectorielle a offert du riz et des aides financières à 600 familles de personnes d’origine vietnamienne dans cette localité. Elle les a encouragées à observer la loi cambodgienne et à rechercher des solutions pour améliorer leurs conditions de vie.



Auparavant, le 23 mai, la délégation vietnamienne avait eu une séance de travail avec le gouverneur de Kampong Chhnang, Chhour Chandoeun, et des organes locaux sur la situation de ces personnes.



Le vice-ministre Nguyen Quoc Cuong a demandé à la partie cambodgienne de leur créer des conditions propices dans les zones de relogement, notamment en termes d’infrastructures, d'accès à la santé et à l’éducation.



Il a promis d’étudier la proposition des autorités de Kampong Chhnang concernant l’assistance vietnamienne pour la construction de deux routes d’accès à la zone de relogement temporaire, d’une longueur totale de 7 km.



La partie cambodgienne a en outre déclaré souhaiter coopérer avec le Vietnam pour élaborer un modèle de pisciculture et de village d’éco-tourisme. La partie vietnamienne a salué cette idée, déclarant qu’elle était prête à fournir des aides techniques et des formations, ainsi qu’à inviter des délégations cambodgiennes au Vietnam pour découvrir des modèles dans ce secteur. -VNA