Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les députés effectuent mercredi matin les procédures nécessaires pour élire les présidents de certaines Commissions de l'Assemblée nationale (AN), le secrétaire général de l'AN et l'auditeur général d'État.

Après avoir approuvé des listes de candidats, des votes à bulletin secret auront lieu pour élire ces postes.

Toujours mercredi, le Premier ministre soumettra à l'Assemblée nationale des documents sur la libération de leurs fonctions de certains vice-Premiers ministres, ministres et d'autres membres du gouvernement.

Le président du Conseil électoral national demandera également la libération de leurs fonctions de certains vice-présidents et membres de cet organe.

Le président de l'État présentera une proposition similaire au vice-président et à certains membres du Conseil de sécurité et de défense.

Puis, les députés discuteront de ces questions en groupes.

Dans l'après-midi, les résultats de ces débats seront annoncés, avant des votes à bulletin secret et l'approbation de Résolutions correspondantes.

Le Premier ministre présentera une liste de candidats pour demander l'approbation de l'AN pour la nomination de certains vice-Premiers ministres, ministres et d'autres membres du gouvernement. -VNA