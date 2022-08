Siège de la Banque asiatique de développement (BAD). Photo: Reuters



Hanoi (VNA) - Les mégadonnées peuvent soutenir plus de 100 milliards de dollars d'opportunités en Asie du Sud-Est, en particulier dans les cinq pays cibles, à savoir le Cambodge, l'Indonésie, le Myanmar, les Philippines et la Thaïlande, selon un rapport publié le 17 août par la Banque asiatique de développement (BAD).

Les mégadonnées recèlent un immense potentiel pour accélérer la reprise économique post-pandémie en Asie du Sud-Est, avec des avantages en matière de santé publique, de bien-être et de protection sociale et d'éducation.

L'utilisation des technologies numériques pour fournir un apprentissage et une connectivité personnalisés et à distance pourrait contribuer environ 77,1 milliards de dollars par an au PIB des pays d'Asie du Sud-Est d'ici 2030.

L'utilisation d'analyses pour diriger des interventions de santé hautement ciblées pour les populations à risque peut entraîner une augmentation estimée à 15,5 milliards de dollars du PIB dans la région d'ici 2030.

Les systèmes de surveillance à distance pourraient faire économiser annuellement 9,4 milliards de dollars pour le système de santé en Asie du Sud-Est d'ici 2030, grâce à la réduction du nombre des hospitalisations, de la durée d’hospitalisation et des procédures médicales. -VNA