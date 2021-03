Cérémonie de lancement organisée le 16 mars par l'AJC. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - La «Déclaration des futurs dirigeants sur la coopération ASEAN-Japon pour les déchets plastiques marins internationaux» a été officiellement lancée le 16 mars lors d’une cérémonie organisée par le Centre ASEAN-Japon (AJC) à Tokyo.

Depuis novembre dernier, 22 étudiants représentant le Japon et les 10 pays membres de l'ASEAN ont travaillé ensemble en ligne pour rédiger une déclaration commune pour lutter contre le problème actuel des déchets plastiques marins internationaux à travers une série de trois sessions préparatoires et de conférences.

Au cours du processus, ils ont reçu des conseils et le soutien du professeur Isobe Atsuhiko de l'Université de Kyushu, un expert de premier plan en recherche sur les micro-plastiques marins, du professeur Kajita Takaaki de l'Université de Tokyo et lauréat du prix Nobel de physique, et d’autres experts de quelques agences et organisations du Japon et de l’ASEAN.

Dans leur déclaration, ils ont recommandé de renforcer la recherche et la collaboration académique et le transfert de connaissances sur les déchets plastiques marins entre l'ASEAN et le Japon ; de promouvoir les innovations technologiques, conduites par un engagement étroit avec le secteur privé ; d’intensifier les capacités et l'engagement avec les autorités locales ; d’imposer progressivement des interdictions ou des amendes pour l'élimination inappropriée des déchets…

Le docteur en droit, Nguyen Thi Thanh Tra, est l’un des deux représentants du Vietnam à cette déclaration. Photo: VNA

Le docteur en droit, Nguyen Thi Thanh Tra, l’un des deux représentants du Vietnam à cette déclaration, a exprimé son intérêt à l’égard des trois recommandations concernant la promotion des innovations technologiques et du transfert de connaissances sur les déchets plastiques marins entre l'ASEAN et le Japon ; le renforcement de l’éducation et de la sensibilisation s’appliquant à tous les groupes d’âge, des jeunes aux personnes âgées ; ainsi que l’utilisation des modèles d’éco-villes. -VNA