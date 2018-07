Singapour (VNA) – Les dirigeants des capitales des pays de l’ASEAN ont signé le 7 juillet à Singapour une déclaration sur l’environnement durable, dans le cadre du Sommet mondial des villes tenu à Singapour.

Une délégation de Hanoi, conduite par le vice-président permanent de la capitale Nguyen Van Suu a participé à la 6e réunion des maires et gouverneurs des capitales de l’ASEAN et à la cérémonie de signature de la Déclaration de Singapour sur l’environnement durable.

Les débats de la 6e réunion des maires et gouverneurs des capitales de l’ASEAN ont porté sur les défis, le partage d’expériences, la proposition des initiatives concernant la protection de l’environnement et le développement durable. Précisément, les délégués ont discuté de l’édification d’une ville capable de bien s’adapter aux changements climatiques, de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources en eau, du rôle des technologies intelligentes…

Prenant la parole, le président du Conseil des maires de Singapour, Low Yen Ling et le ministre singapourien de l’Environnement et des Ressources en eau Masagos Zulkifli ont souligné les défis auxquels les pays de l’ASEAN doivent faire face : changement climatique, urbanisation et durabilité. Selon un rapport rendu public en mars 2018 par HSBC, 5/10 pays touchés gravement par les changements climatiques se trouvent en Asie du Sud-Est. Alors, les pays de l’ASEAN doivent immédiatement prendre des mesures efficaces pour se confronter à cette situation urgente.

La réunion des maires et gouverneurs des capitales de l’ASEAN a été organisée pour la première fois en 2013 selon l’initiative de Joko Widodo, qui était en ce moment le gouverneur de Jakarta. La réunion devient désormais un forum pour discuter des questions concernant le développement des villes ainsi que la coopération entre les villes et les capitales des pays de l’ASEAN. -VNA