L’ancien secrétaire général de l'ASEAN, Surin Pitsuwan. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - L’Institut d’études économiques pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) et le secrétariat de l’ASEAN ont organisé lundi dans la capitale indonésienne Jakarta, un séminaire en mémoire de l’ancien secrétaire général de l’ASEAN, Surin Pitsuwan.

Les participants ont passé en revue les contributions de Surin Pitsuwan au développement de l’ASEAN et de ses pays membres. Ils ont tenu en haute estime son rôle et ses activités durant son mandat entre 2008 et 2012.

Surin Pitsuwan a en effet aidé à l’ASEAN à surmonter de nombreux obstacles et à confirmer la vitalité et la stature de l’Asie du Sud-Est. Fort de sa position et de ses connaissances approfondies, Surin Pitsuwan a tenté, au cours de son mandat, de promouvoir une communauté de l'ASEAN plus ouverte. Malgré de nombreuses difficultés, il a soutenu et promu la création d’un institut de l’ASEAN pour la paix et la réconciliation dans l’espoir de créer une plate-forme de résolution des conflits dans la région.

À la fin de son mandat de secrétaire général de l'ASEAN, Surin Pitsuwan a continué d'assister aux réunions internationales, soulignant la position et le rôle de l'ASEAN. Il a travaillé en qualité de conseiller à la Sasakawa Peace Foundation, à la Nippon Foundation et à d’autres organisations internationales.

Il a aidé les décideurs de l'ASEAN à élaborer des plans pour travailler avec le Myanmar afin de faire face à la crise humanitaire à Rakhine.

L’ancien secrétaire général de l'ASEAN, Surin Pitsuwan, est décédé le 30 novembre 2017, à l'âge de 68 ans, d'une crise cardiaque. -VNA