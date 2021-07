Photo : VNA

Jakarta (VNA) – L'ASEAN vient d’organiser un dialogue en ligne sur les politiques de renforcement de l'entrepreneuriat des femmes dans l'agriculture.

Des représentants du Comité de coordination de l’ASEAN sur les micro, petites et moyennes entreprises (ACCMSME), du Comité des femmes de l'ASEAN (ACW), de la réunion des hauts officiels de l'Agriculture et de la Forêt de l’ASEAN (SOM-AMAF) et du Réseau des femmes entrepreneures de l'ASEAN, se sont réunis lors de cet événement.

A cette occasion, l'ACCMSME a présenté un rapport sur le renforcement de l'entrepreneuriat des femmes dans l'agriculture dans les pays de l'ASEAN, lequel avait été régidé avec l'assistance de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ACW et SOM-AMAF.

Le rapport aborde les facteurs entravant les perspectives économiques des femmes dans le secteur agricole, qui sont amplifiés par les impacts de la pandémie de COVID-19, et propose un cadre politique multidimensionnel pour y faire face. Selon ce rapport, l'agriculture constitue une source d'emploi importante pour les femmes de l'ASEAN, qui attire 26,7% des femmes de la région.

Les résultats de ce dialogue devraient être intégrés dans un ensemble de directives politiques de haut niveau pour les gouvernements et les décideurs politiques, afin de renforcer la présence des femmes entrepreneures dans le secteur agricole.

Ce dialogue était une initiative dans le cadre du Plan d'action stratégique de l'ASEAN pour le développement des PME pour 2016-2025, financé par l'OCDE et le gouvernement canadien.-VNA