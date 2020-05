Le général de division Vu Chien Thang, chef du Département des relations étrangères du ministère de la Défense. Photo: VNA



Hanoï, 12 mai (VNA) - Une téléconférence du groupe de travail des hauts responsables de la défense de l'ASEAN (ADSOM WG) a eu lieu le 12 mai à Hanoï sous l’égide du général de division Vu Chien Thang, chef du Département des relations étrangères du ministère de la Défense.



Vu Chien Thang, aussi chef du groupe de travail ADSOM WG Vietnam, a déclaré que l'événement était une initiative du Vietnam et ne faisait pas partie des réunions et conférences de l’ASEAN cette année.



Les délégués ont discuté du plan de coopération ASEAN 2020, de l'efficacité des initiatives, des préparatifs d'un exercice de réponse au COVID-19 des forces médicales militaires de l'ASEAN. Les délégués ont également examiné les plans d’action 2020-2022 des réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et de l’ADMM .



Les discussions ont aussi porté sur la préparation de la conférence de l'ADSOM WG au niveau de vice-ministre, prévue le 15 mai, a-t-il précisé.



Concernant les préparatifs de l’exercice de réponse au COVID-19 des forces médicales militaires de l'ASEAN, M. Thang a annoncé que le Département de la médecine militaire et le Centre de la médecine militaire de l'ASEAN avaient présenté leurs idées à ADSOM WG et obtenu le soutien des délégués.



Cet exercice en ligne est prévu pour mai, avec la participation des Etats membres de l'ASEAN, de l'ASEAN et de pays observateurs. - VNA

