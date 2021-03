Les délégués thaïlandais à la 15e Conférence des ministres de l'Information des pays de l’ASEAN et les conférences connexes sont officiellement ouvert le 12 mars. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - La 15e Conférence des ministres de l'Information des pays de l’ASEAN (AMRI-15) et les conférences connexes ont été officiellement ouverts le 12 mars, sous la présidence de la Thaïlande, la présidence tournante de l'AMRI pour le mandat 2020-2022.

Organisée tous les deux ans, l'AMRI vise à renforcer la coopération dans les domaines de l'information et de la communication entre les pays de l'ASEAN. Ce mécanisme est également une plate-forme permettant aux membres de discuter des défis posés par les développements de nouveaux médias.

A cause de la pandémie de COVID-19, c’est la première fois qu'une série de conférences de l’AMRI soit organisées en ligne avec la participation de délégations des pays membres de l’ASEAN et des trois partenaires de dialogue que sont la Chine, le Japon et la République de Corée.

Ayant pour thème «ASEAN: une communauté numérique accessible à tous», cette conférence reflète la vision de l'ASEAN de bâtir une communauté inclusive qui favorise une vie de haute qualité avec des chances d'accès égales.

En tant que pays hôte de l’AMRI-15, la Thaïlande a souligné les efforts visant à promouvoir et à améliorer les activités conjointes des pays membres de l'ASEAN afin de gérer efficacement l'information, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire de COVID-19.

S'exprimant lors de la conférence, le ministre chargé du bureau du Premier ministre de Thaïlande, Anucha Nakasai, a suggéré à 10 pays de l'ASEAN de coopérer pour mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de gestion des problèmes pour que les informations échangées entre ces pays soient exactes et transparentes.

Le même jour, la 6e conférence des ministres en charge de l'Information ASEAN + 3 a lieu avec la participation de représentants des pays de l'ASEAN et de trois partenaires de dialogue mentionnés (AMRI + 3)... En tant que le président tournant d'AMRI + 3 en 2022, le Vietnam a annoncé le calendrier de la 7e AMRI + 3 en 2022.

A l'ordre du jour, la Conférence AMRI-15 et les conférences connexes adopteront trois documents importants. Il s’agit du cadre sur l'amélioration de la volonté des citoyens de l'ASEAN pour la technique numérique; du cadre de l'ASEAN pour la promotion de l'accessibilité pour tous dans le secteur de la radio et de la télévision numériques; et d’une déclaration de presse conjointe de l’AMRI-15 et des conférences connexes.-VNA