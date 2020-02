Les ministres de la Défense des pays membres de l’ASEA. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Organisée du 18 au 20 février à Hanoï, la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM restreinte) a marqué le début des activités prévues dans le cadre de la présidence du Vietnam de l’ASEAN. Une déclaration sur les actions qui seront entreprises par l’Association contre le Covid-19 a été adoptée.



L’ADMM restreinte a permis de définir les lignes directrices de la coopération entre les États membres de l’ASEAN en 2020 et de préparer les documents pour les conférences fixées à la fin de l’année.



S’adapter aux défis communs de la région



Soucieux de lutter contre la propagation de l’épidémie de pneumonie virale et de réduire ses impacts sur la sécurité régionale, les ministres de la Défense de l’ASEAN ont publié une Déclaration commune sur la coopération contre le Covid-19. Le général Vu Chiên Thang, chef du département des Affaires extérieures du ministère de la Défense, a précisé:



«Face à la propagation mondiale du Covid-19 et afin de lutter plus efficacement contre cette épidémie, le Vietnam a appelé les pays membres de l’ASEAN à coopérer très étroitement. Cette initiative a été largement plébiscitée. Singapour et le Cambodge ont proposé de coparrainer ce projet.»



Les participants ont salué l’efficacité des actions mises en place par le Vietnam qui ont permis d’isoler rapidement le Covid-19. Ils ont approuvé la proposition de Hanoï d’organiser des tables rondes sur les mesures préventives et les traitements médicaux disponibles.



Les délégués ont également convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre les autres épidémies en profitant des structures existant au sein de l’ASEAN, tels que le centre de médecine militaire, la conférence des responsables de la médecine militaire de l’ASEAN, le réseau des experts chimiques, biologiques et radioactifs de l’association.



Le général Vu Tiên Trong, directeur de l’Institut des relations internationales sur la défense, a indiqué :



«La déclaration commune a été saluée par beaucoup de pays dans la région. Ce texte a été adopté en moins de deux jours, un record, selon le Secrétaire général de l’ASEAN. Il traduit la volonté commune des ministres de la Défense, d’agir efficacement contre cette crise sanitaire, et répond aux souhaits des populations de l’ASEAN d’éradiquer le plus rapidement possible cette épidémie. Cette déclaration illustre aussi la vigilance de tous les États membres de l’association face aux défis non conventionnels à la sécurité.»



Stimuler la coopération défensive



Avant que l’ADMM ne débute, le ministère de la Défense vietnamien a mis en place une série de mesures pour garantir aux participants un environnement protégé et sûr. Parmi ces mesures, on retiendra le renforcement des contrôles dans les aéroports, la désinfection des locaux où se tiennent les conférences, la présence d’équipe de médecins militaires ambulants…



Les efforts du Vietnam ont été appréciés par le Secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi.



«Je suis impressionné par la préparation minutieuse opérée par le Vietnam pour garantir le bon déroulement de cette conférence. Les projets des textes sont pertinents et détaillés et contribueront au succès des autres conférences prévues cette année par l’ADMM. L’adoption de la déclaration sur la lutte contre le Covid-19 traduit le rôle fédérateur du Vietnam ainsi que la solidarité entre les États membres pour faire face aux nouveaux défis, le Covid-19 en l’occurrence.»



La déclaration adoptée par les pays membres s’inscrit parfaitement dans le thème « Connecté et Réactif » choisi par le Vietnam pour l’année 2020. Le succès de la présente conférence permettra de stimuler les prochaines actions du Vietnam pendant son année de présidence de l’ASEAN. -VOV/VNA