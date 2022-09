Siem Reap (VNA) – Le Partenariat économique global régional (RCEP) pourrait contribuer aux efforts de relance de la région après la pandémie de Covid-19, selon une déclaration conjointe de l’ASEAN publié dimanche 19 septembre.

Les participants posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie d’ouverture de la 54e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN et des réunions connexes à Siem Reap, Cambodge, le 14 septembre 2022. Photo : Xinhua

Les participants posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie d’ouverture de la 54e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN et des réunions connexes à Siem Reap, Cambodge, le 14 septembre 2022. Photo : Xinhua



La déclaration a été publiée après la réunion inaugurale des ministres du RCEP qui s’est tenue dans la province de Siem Reap, dans le nord-ouest du Cambodge, en marge de la 54e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM-54).

La réunion s’est félicitée de l’entrée en vigueur du RCEP le 1er janvier 2022, qui enclenche la création de la plus grande zone de libre-échange au monde, et a escompté qu’il serait ratifié par tous les États signataires.

"La réunion a partagé le point de vue selon lequel le RCEP pourrait contribuer aux efforts de relance post-pandémie de la région et à la création d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente. A cet égard, la réunion a souligné la nécessité de promouvoir une plus grande utilisation du RCEP pour approfondir l’intégration économique régionale", a indiqué la déclaration.

La réunion a également noté l’avancement des travaux du Comité mixte du RCEP et s’est félicitée de la création d’organes subsidiaires sous la supervision du Comité mixte, a-t-elle indiqué.

En outre, la réunion a dit attendre avec intérêt la mise en place rapide du Secrétariat du RCEP, selon des conditions à convenir par les parties, pour fournir un secrétariat et un soutien technique au Comité mixte du RCEP et à ses organes subsidiaires, a-t-elle ajouté.

Avec les 15 pays signataires – les dix Etats membres de l’ASEAN plus la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ce traité de libre-échange couvre un tiers du marché mondial et génère 30% du produit intérieur brut mondial, un quart du commerce des biens et services et 31% des entrées mondiales d’investissements directs étrangers. – VNA