Les délégués lors du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Turquie.



Jakarta (VNA) - La 2e réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Turquie (AT-JSCC) a eu lieu le 18 juillet à Jakarta, en Indonésie.

La Turquie a apprécié le rôle important de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, ainsi que ses réalisations dans l'édification de la Communauté régionale.

Elle a également déclaré prendre en haute considération le renforcement des relations de coopération avec l'ASEAN tant sur le plan bilatéral que multilatéral. La Turquie a émis le souhait de travailler avec l’ASEAN pour accélérer la mise en œuvre de projets concrets, approfondir ainsi la coopération substantielle entre les deux parties.

Lors de cette réunion, l'ASEAN et la Turquie ont adopté une liste des domaines de coopération prioritaires pour la période 2019-2023, sur laquelle figurent commerce et investissement, tourisme, connectivité, développement des micro, petites et moyennes entreprises, réseau de villes intelligentes, technologies de l'information, changement climatique, résilience aux catastrophes naturelles, éducation, formation, lutte contre le terrorisme, etc.

La Turquie a décidé d'accorder un million de dollars à la mise en œuvre des projets de coopération.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre rapidement les projets proposés par la Turquie sur le renforcement des capacités des femmes, la formation de cadres et l'accélération des investissements.

La Turquie est reconnue comme partenaire de dialogue sectoriel de l'ASEAN en août 2017. -VNA