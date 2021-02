Jakarta, 28 février (VNA) - L'ASEAN et le Canada ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel dans le cadre du Plan d'action pour 2021-2025.

Lors de la 9e réunion du Comité conjoint de coopération ASEAN-Canada, qui s'est tenue en ligne, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement le plan d'action adopté lors de la réunion ministérielle ASEAN-Canada en septembre de l'année dernière.

Dans cet esprit, les deux parties sont convenues de coopérer davantage dans les domaines du commerce et de l’investissement, du développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de la santé publique, de start-ups et de l’innovation, de l’économie numérique, de l’éducation, de l’égalité des sexes, des femmes, de la paix, de la sécurité et de la connexion.

La réunion a souligné l'importance de travailler ensemble pour le rétablissement post-pandémique du COVID-19 et d'assurer un accès juste, égal et global aux vaccins. L'ASEAN se félicite de l'intérêt du Canada à contribuer à la réponse du Fonds de l'ASEAN au COVID-19 et à coopérer dans le cadre d'initiatives telles que le Cadre de rétablissement global de l'ASEAN.

L'ASEAN a également apprécié le soutien du Canada aux efforts de renforcement et d'intégration de la communauté de l'ASEAN par le biais de programmes de coopération tels que le Programme d'échange et de bourses d'études Canada-ASEAN (SEED); le Projet conjoint entre le Canada et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les petites et moyennes entreprises de l'ASEAN (COPAS); et le programme de Triangle régional de l'ASEAN pour promouvoir une migration de main-d'œuvre sûre et équitable.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les liens économiques et souhaité promouvoir les discussions sur l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada, l'un des objectifs économiques prioritaires du Brunei en tant que président de l'ASEAN en 2021.

Pour sa part, le Canada souhaite que l'ASEAN participe à des événements célébrant la 45e anniversaire du partenariat de dialogue Canada-ASEAN.

L’ASEAN comprend Brunéi, le Cambodge, l’Indonésie, la République démocratique populaire du Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.- VNA