Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, lors de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et des représentants de l'AICHR. Photo : VNA



Bangkok (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont rencontré le 30 juillet à Bangkok des représentants de la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’Homme (AICHR). Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé à cet événement dans le cadre de la 52e conférence des ministres des Afffaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52).



Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont écouté un rapport de l’AICHR sur sa situation et les résultats de ses dernières activités. Ils ont donné des avis sur les orientations des activités de cette Commission intergouvernementale dans les temps à venir, notamment l’élaboration de son programme prioritaire en 2020 et de son plan de travail pour 2021-2025.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu une rencontre avec la cheffe de la diplomatie indonésienne, Retno Marsudi.



Les deux ministres ont convenu de renforcer le partenariat stratégique entre leurs pays en tous domaines, dont la coopération maritime. Ils ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, souligné l’importance de la promotion de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, du renforcement de la coopération substantielle et efficace au sein de l’ASEAN comme des relations entre l’ASEAN et les partenaires. S’agissant de la question de la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé que les parties devaient respecter le droit international, particulièrement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de maintenir la paix, la stabilité et d’intensifier la confiance entre elles.



Toujours mardi, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a rencontré son homologue indien Vijay Thakur Sing afin de discuter des mesures propres à renforcer les relations vietnamo-indiennes, de la situation régionale et de l’intensification de la coopération entre l’Inde et l’ASEAN, la sub-région du Mékong. -VNA