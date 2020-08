ASEAN, une vision, une identité, une communauté. Source : asean.org

Hanoi (VNA) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) célébrera le 8 août 2020 son 53e anniversaire qui coincide avec les 5 ans de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025 et des plans directeurs pour construire ses trois piliers politico- sécuritaire, économique et socio-culturelle.



Après plus d’un demi-siècle avec nombre de vicissitudes et succès, l’ASEAN a aujourd’hui réalisé son rêve de devenir une organisation de coopération régionale globale et cohésive qui englobe 10 pays de l’Asie du Sud-Est, une entité politico-économique importante dans la région Asie-Pacifique et un partenaire incontournable

des grandes pays au monde.



Son processus de développement est marqué notamment par la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) établie en 1992, le Forum régional de l’ASEAN (ARF) né en 1994. La Charte de l’ASEAN, signée en 2007, dote notamment l’association de la personnalité juridique et d’un cadre institutionnel, codifie les normes, les règles et les valeurs, et établit des objectifs clairs pour l’ASEAN.



A travers l’édification de sa communauté aidant, l’ASEAN permet à l’Asie du Sud-Est de prospérer en tant que grande famille de 650 millions de personnes avec un PIB combiné de trois billions de dollars et en tant que région pacifique, stable et résiliente avec des économies dynamiques et vibrantes.



Grâce à une intégration plus étroite, l’ASEAN a construit et créé un environnement des affaires favorable aux investisseurs à l’intérieur et à l’extérieur du blo régional et est la troisième destination mondiale la plus attractive pour les investisseurs internationaux.



L’ASEAN est un partenaire important de nombreux pays, ainsi que des organisations régionales et internationales. Près de 40 pays ont adhéré au Traité de coopération et d’amitié en Asie du Sud-Est (TAC). Tous les partenaires attachent une grande importance à leurs relations avec l’ASEAN, promeuvent une coopération globale avec le bloc régional tant sur le plan multilatéral que bilatéral et soutiennent son rôle central dans la région.



Elle joue également un rôle clé dans la promotion de la coopération et de l’intégration régionales en Asie de l’Est, manifeste son rôle de leadership, d’orientation et d’harmonisation des intérêts différents des pays, en particulier les grands pays, conformément aux particularités, aux priorités et aux intérêts de l’ASEAN.



Cependant, l’association est aujourd’hui confronté à des défis majeurs et sans précédent provoqués par la pandémie du nouveau coronavirus et le paysage géostratégique en évolution rapide, ainsi que les problèmes de sécurité non traditionnels émergents.



Ces défis appellent à une ASEAN plus cohésive et plus réactive, qui conserve sa centralité dans la région. Sous la présidence du Vietnam en 2020, l’ASEAN a pris des mesures bien coordonnées pour faire face à la pandémie, protéger la santé des populations, amortir les impacts négatifs sur les économies et se préparer à une reprise complète.



Evaluant les réalisations, les valeurs et l’identité de l’ASEAN, le secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi a déclaré que depuis sa création, l’ASEAN a réussi à assurer et à maintenir la paix, la prospérité et la sécurité dans la région, permettant à chaque État membre d’entreprendre un développement économique national et de prospérer et de s’intégrer dans la région et dans l’économie mondiale.



Divers mécanismes de coopération ont continué à être mis en place dans les secteurs respectifs dans ses sphères politique-sécuritaire, économique et socio-culturelle de son processus de construction communautaire entre l’ASEAN et ses partenaires extérieurs.



Grâce à une intégration plus étroite du marché, elle a pu créer et créer un environnement des affaires favorable aux investisseurs. Aujourd’hui, l’ASEAN est la 5e plus grande économie mondiale, la 3e destination d’investissement internationale la plus attractive et la 4e plus grande région commerciale du monde.



La construction réussie de la Communauté de l’ASEAN pour le développement durable et la prospérité contribuera à renforcer encore le rôle et la position de l’ASEAN en tant que force motrice promouvant des processus de dialogue, édifiant la confiance pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région et le monde.



Dans le contexte où l’ASEAN a de nombreuses opportunités mais est également confrontée à de nombreux défis, la solidarité et la proactivité doivent servir de base pour surmonter les difficultés, affirmer le caractère et la vitalité durable d’une communauté autonome, dynamique et de plus en plus puissante. – VNA