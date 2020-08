La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, s'exprime lors de la 2e réunion du Comité national de pilotage et du Comité d'organisation de la 41e Assemblée générale de l’AIPA. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) se déroulera du 8 au 10 septembre prochain sous forme de visioconférence, en raison de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, a déclaré mercredi 5 août à Hanoi la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Thi Kim Ngân.

S’exprimant lors de la 2e réunion du Comité national de pilotage et du Comité d'organisation de la 41e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA 41), Nguyên Thi Kim Ngân, également présidente de l'AIPA 41, a souligné l’importance des préparatifs pour cet événement.

Elle a demandé au Comité d'organisation de l'AIPA 41 et aux organes concernés de se concentrer sur les sujets principaux de l'AIPA 41, en vue de créer un consensus élevé entre l’AIPA et les pays observateurs.

Elle leur a demandé de promouvoir la propagande et l'information concernant cet événement important dans le pays et à l’étranger.

La 2e réunion du Comité national de pilotage et du Comité d'organisation de la 41e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA 41). Photo: VNA



Elle a exprimé l'espoir que les résultats de l'AIPA 41 laisseront une bonne impression dans le cœur des amis internationaux et régionaux, apportant une nouvelle position à l'AN du Vietnam et une connexion entre le peuple vietnamien et la communauté de l'ASEAN. –VNA