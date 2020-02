Jakarta (VNA) - La 12e réunion du Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR) et des ambassadeurs de l'ASEAN 3 auprès du bloc s'est tenue au siège du Secrétariat de l'ASEAN le 27 février à Jakarta, en Indonésie.

des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR) et des ambassadeurs de l'ASEAN + 3 auprès de l'Association. Photo : VNA

L'événement était coprésidé par l'ambassadeur et chef de la mission permanente vietnamienne auprès de l'ASEAN Tran Duc Binh et l'ambassadeur de la République de Corée auprès de l'ASEAN Lim Sung-nam.

Les participants ont hautement apprécié les réalisations dans les activités de coopération dans le cadre de l'ASEAN 3 dans les domaines politique-sécurité, économie et culture-société.

Lors de la réunion, les délégués ont annoncé que 257 programmes de coopération ont été mis en œuvre dans le cadre du plan d'action ASEAN 3 au cours de la période 2018-2022.

Les participants ont convenu de coordonner la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de l’ASEAN 3 sur l’Initiative à Connecter les connectivités, qui a été approuvée lors du sommet de l’ASEAN 3 en novembre dernier à Bangkok, en Thaïlande.

Ils ont affirmé l'importance du mécanisme de coopération ASEAN 3 pour la paix, la sécurité et le développement en Asie de l'Est.

Des représentants des pays de l'ASEAN 3 (Chine, Japon et République de Corée) se sont engagés à donner la priorité aux ressources pour la construction de la communauté de l'ASEAN et à réduire l'écart de développement en mettant en œuvre l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN et le plan global sur la connectivité de l'ASEAN 2025 (MPAC 2025).

Ils ont promis d'accélérer la signature de l'accord de partenariat économique régional intégral (RCEP) et de développer les micro, petites et moyennes entreprises, et renforcer la coopération dans les domaines de la finance, du développement durable, de l'éducation et de la santé publique, de l'adaptation au changement climatique, du règlement des déchets maritimes et de la sécurité alimentaire et énergétique.

La réunion a également partagé les informations et les mesures de prévention et de lutte contre de l'épidémie de COVID-19.-VNA.