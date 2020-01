Buenos Aires (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), Victor Kot, a affirmé l’importance de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) il y a 90 ans non seulement pour le Vietnam mais aussi pour le mouvement révolutionnaire dans le monde.

Le secrétaire général du PCA, Victor Kot (centre) avec la secrétaire adjointe permanente du comité du PCV de Hanoi, Ngô Thi Thanh Hang, au siège du PCA. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant le 90e anniversaire de la fondation du PCV (3 février), il a déclaré qu’au cours du 20e siècle et des premières décennies du 21e siècle, le Vietnam avait constitué une grande source d’encouragement pour le mouvement communiste international et la lutte des communistes et des révolutionnaires, ainsi que l’humanité.Il a exprimé son admiration et son respect pour la glorieuse histoire de 90 ans du PCV, dont le rôle de premier plan dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que sa stature sur la scène internationale ont été reconnus par le peuple vietnamien.Selon le chef du PCA, sous la direction du PCV et avec le soutien du peuple entier, le Vietnam avait remporté des victoires retentissantes dans la guerre de résistance contre les colonialistes, ouvrant un nouveau chapitre de son histoire avec la fondation de la République démocratique du Vietnam, et plus tard dans la dure lutte contre les impérialistes pour la libération nationale.Après la réunification du pays, le PCV a continué de diriger le pays dans la reconstruction nationale et le développement économique, construisant une société complètement différente avec des réalisations révolutionnaires, a-t-il déclaré, notant que bien qu’il reste certaines difficultés, les succès du Vietnam dans les réformes et le développement économique ont été admirés par la communauté internationale.En ce qui concerne les relations entre les deux parties, Victor Kot a noté que les dirigeants du PCA avaient eu des contacts réguliers avec les dirigeants du PCV tels que feu le président Hô Chi Minh, feu le secrétaire général Lê Duân et beaucoup d’autres, en particulier pendant la lutte difficile du Vietnam contre les impérialistes américains - une période où les communistes argentins avaient fait tout leur possible pour soutenir la juste lutte du peuple vietnamien.Ces dernières années, les deux parties ont maintenu des échanges de délégations à tous les niveaux pour renforcer leur amitié fraternelle, et le PCA a soutenu les réformes, le développement économique et le rôle croissant du Vietnam dans les relations internationales.Le secrétaire général du PCA a exprimé sa conviction que sous la direction judicieuse du PCV, le Vietnam continuera à mettre en œuvre avec succès des stratégies de développement et à atteindre de nombreuses nouvelles réalisations dans la construction d’un État socialiste.Il a également espéré que la solidarité et l’amitié entre les peuples et les communistes argentins et vietnamiens se renforceront chaque jour davantage. – VNA