Cérémonie d’ouverture de l’exposition, le 28 août à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition ayant pour thème "Hô Chi Minh: sa vie et ses œuvres à travers des archives du Vietnam et de l’étranger" a ouvert ses portes mercredi 28 août à Hanoï. Elle durera jusqu’au 7 septembre.



L’exposition a été organisée par la Direction d’État des archives du Vietnam, en partenariat avec la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh située dans l’enceinte du Palais présidentiel, ainsi que les Archives russes, françaises et américaines.



Dans le cadre de cette manifestation, une centaine de copies de documents dont notamment des lettres, revendications du peuple annamite, nouvelles de renseignement, listes des participants à la conférence internationale des paysans tenue en 1923 à Moscou, allocutions, cartes de fonction publique, passeports, bulletins et autres photos d’archives sont exposés. Ces documents sont considérés comme des objets précieux du patrimoine national conservés dans des archives et des institutions culturelles du Vietnam, de Russie, de France et des États-Unis.



"Cette exposition permet de mettre en valeur les grands mérites et contributions du Président Hô Chi Minh vis-à-vis du peuple vietnamien et des pacifistes du monde entier", a souligné Nguyên Van Công, directeur du site des vestiges du Président Hô Chi Minh lors de la cérémonie d’ouverture. Et d’ajouter que les visiteurs comprennent davantage la vie et l’œuvre révolutionnaire du dirigeant exceptionnel du Vietnam.



L’exposition se divise en trois parties: le pays natal, la famille et l’enfance; le jeune patriote et l’éminent chef révolutionnaire; le Testament et l’essence de l’idéologie, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh.



Selon Dang Thanh Tùng, chef de la Direction d’État des archives du Vietnam, il s’agit du fruit du partenariat entre les Archives vietnamiennes, américaines, françaises et russes. Dans les temps à venir, les parties souhaitent davantage renforcer leur coopération, visant à promouvoir la valeur des documents d’archivages.