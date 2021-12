Photo: APRSAF

Hanoï (VNA) – La 27e session du Forum des agences spatiales d'Asie-Pacifique (APRSAF - Asia-Pacific Regional Space Agency Forum), placée sous le thème "Développer l'innovation spatiale grâce à divers partenariats" (en anglais: Expand Space Innovation through Diverse Partnerships), a eu lieu virtuellement du 30 novembre au 3 décembre.

Cet événement a été placé sous les auspices de l'Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam et du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon

Selon le professeur et académicien Chau Van Minh, président de l'Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam, le forum est l'occasion pour les agences spatiales de la région Asie-Pacifique de partager leurs expériences et de rechercher des nouvelles opportunités de coopération.

Lors du forum, les scientifiques et les décideurs ont échangé des informations, des connaissances et des expériences en matière de développement de technologies aérospatiales. Ils ont également élaboré des méthodes pour diversifier et multilatéraliser les activités de coopération, afin de promouvoir la recherche et l'application des technologies aérospatiales, contribuant au développement socio-économique de chaque pays, chaque région et du monde entier.

De nombreuses activités remarquables ont eu lieu dans le cadre du Forum APRSAF-27, notamment le lancement et le fonctionnement officiel du Groupe de travail sur le droit et la politique spatiales ; la remise pour la première fois le prix APRSAF aux scientifiques ayant apporté une grande contribution et une grande influence aux activités de technologie spatiale et au développement des jeunes générations dans la région.

L'édition de cette année a réuni environ 600 délégués venus de plus de 40 pays. La 28e session du Forum APRSAF se tiendra à Hanoï en 2022. -VNA