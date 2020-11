Vientiane (VNA) - Les autorités météorologiques lao ont averti que le typhon Goni pourrait frapper le pays après s’être éloigné des Philippines.

La ville de Quang Ngai frappée par la tempête Molave, la neuvième au Vietnam cette année. Photo: qdnd

Selon un rapport du Département de météorologie et d’hydrologie du ministère lao des Ressources naturelles et de l’Environnement, le typhon Goni devrait atteindre le Vietnam avant de frapper le Laos entre le 5 et le 6 novembre.

En raison des effets de la tempête, les provinces du sud du Laos devraient enregistrer de fortes pluies.

Le sud du Laos a été frappé par le typhon Molave la semaine dernière. Quelque 51.000 hectares de cultures ont été ravagés par de fortes pluies et des inondations causées par le typhon Molave dans 12 districts de la province de Savannakhet.

Le typhon Molave est passé sur le Vietnam, puis a déversé des pluies diluviennes sur le centre de la Thaïlande. 6 provinces dans la région nord-est, 6 autres dans la région est, 4 dans la région ouest, 9 dans la région centrale et 9 dans la région sud ont été touchées par les fortes pluies et inondations.

Aujourd’hui, 91 641 ménages au total, dans 2 341 villages de 152 districts de 34 provinces, ont été touchés par les effets des tempêtes tropicales du 7 au 31 octobre. – VNA