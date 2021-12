Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Parti du peuple cambodgien et le Premier ministre Samdech Techo Hunsen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du roi cambodgien Norodom Sihamoni, le président Nguyen Xuan Phuc effectuera une visite d'Etat au Cambodge les 21 et 22 décembre. Il s'agit de la première visite du chef de l'État vietnamien au Cambodge après le 13e Congrès national du Parti. Pour le Cambodge, il s'agit de la première visite d'un chef d'État étranger dans ce pays cette année.

Les relations Vietnam-Cambodge se sont bien développées ces dernières années dans divers domaines. Les dirigeants des deux parties ont souvent effectué des entretiens virtuels, dont la rencontre en septembre 2021 à Hanoï entre le président du Parti du peuple cambodgien et le Premier ministre Samdech Techo Hunsen et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao Thongloun Sisoulith.

La coopération en matière de défense et de sécurité a continué d’être consolidée. Les deux pays ont achevé la démarcation et le bornage d'environ 84% de la ligne frontalière sur le terrain et ont signé deux documents juridiques concernés le 5 octobre 2019.

Le président du Parti du peuple cambodgien et le Premier ministre Samdech Techo Hunsen et le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



La coopération économique, commercial et d’investissements entre les deux pays s’est aussi développée malgré les difficultés causées par le COVID-19. Au cours des 10 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires à l'exportation entre les deux pays a atteint 7,87 milliards de dollars, en hausse de 87,5% par rapport à la même période en 2020. Le Vietnam compte 188 projets d'investissement en vigueur au Cambodge, avec un capital total enregistré de 2,88 milliards de dollars, se classant 5e parmi les pays investissant au Cambodge.

En ce qui concerne la coopération dans la prévention et le contrôle du COVID-19, en 2020, le gouvernement vietnamien a fourni un soutien urgent au gouvernement et au peuple cambodgiens à la fois en argent et en fournitures médicales, y compris des équipements et des kits de test PCR d'une valeur totale de 300.000 dollars. En 2021, le Parti et le gouvernement vietnamiens ont continué à fournir une aide d'urgence de 500.000 dollars au Cambodge et de nombreuses fournitures et équipements médicaux d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang, lors de cette visite les deux parties vont discuter des mesures pour surmonter les difficultés et les obstacles afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment dans l’économie. Les dirigeants des deux pays vont assister à la signature de certains documents de coopération importants entre les deux pays.

Les deux parties vont continuer à promouvoir fortement la coopération dans le domaine de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères afin de préserver et de maintenir conjointement un environnement de paix et de stabilité pour les deux pays, la région et le monde ainsi qu’à favoriser les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée. -VNA