La rencontre entre les deux parties. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Lê Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, a rencontré samedi 2 décembre Wang Yi, membre du Bureau politique, chef du Bureau de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre chinois des Affaires étrangères, en visite de travail au Vietnam pour coprésider la 15e réunion du Comité de pilotage pour la coopération bilatérale Vietnam-Chine.

Les deux parties se sont réjouies des résultats positifs dans les relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les réalisations importantes au cours des 15 années écoulées, depuis l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale et la visite du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en Chine en octobre 2022.

Soulignant l'importance de l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays et les réalisations de la coopération au profit des deux peuples, Lê Hoai Trung a affirmé la haute estime et la priorité absolue du Parti et de l'État du Vietnam pour les relations Vietnam – Chine. Il a insisté sur l'importance de l'orientation stratégique à long terme des relations entre les deux Partis et des hauts dirigeants de ceux-ci pour le développement des relations entre les deux pays dans la nouvelle période.

Wang Yi a affirmé, de son côté, que le Parti, l'État et le peuple chinois attachaient une grande importance aux relations de bon voisinage et à la coopération intégrale avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, et considéraient le développement des relations avec le Vietnam comme une priorité.

Il s’est déclaré convaincu qu'avec l'orientation des plus hauts dirigeants, les deux parties surmonteraient tous les défis, favoriseraient le développement de chaque pays, contribueraient au mouvement socialiste mondial ainsi qu'à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont discuté et convenu de nombreuses mesures visant à mettre en œuvre efficacement la conception commune de haut niveau et à approfondir continuellement le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine. -VNA