Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD), le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coopération avec l'ambassade de Norvège à Hanoï, ont organisé le 30 novembre un webinaire "L'approche multipartite - La clé du succès de l'économie circulaire".

Les participants ont partagé leurs expériences et leurs connaissances approfondies sur la gestion des déchets solides et le changement climatique ; sur la signification du fait de parvenir à une économie circulaire ; sur la coordination d’actions collectives et sur les investissements pour l'économie circulaire ; sur la gestion des ressources naturelles...

S'exprimant au webinaire, l'ambassadeur adjoint de Norvège au Vietnam, Jan Wilthem Grythe, a déclaré que l'approche multipartite de la Norvège s'était avérée être un modèle réussi dans de nombreux domaines. Avec l’approche multipartite, les agences gouvernementales et les autorités à tous les niveaux travaillent en étroite collaboration avec les instituts de recherche, le secteur privé et les ONG pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. La Norvège souhaite partager ce modèle avec le Vietnam car celui-ci a aidé le pays à atteindre son objectif circulaire.

Le webinaire "L'approche multipartite - La clé du succès de l'économie circulaire". Photo : BAD



Andre Jeffries, directeur de la BAD au Vietnam, a estimé que l'urbanisation et l'augmentation de déchets sont des problèmes persistants qui accompagnent le processus de croissance au Vietnam ces dernières années. Actuellement, la BAD soutient le processus de récupération verte post-COVID et la stratégie de développement à faible émission de carbone du pays, à travers un projet de gestion des déchets solides en cours d’étude à Ba Ria-Vung Tau.

Récemment, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont annoncé la création du Réseau d'économie circulaire du Vietnam pour enrichir les connaissances des agences gouvernementales, des entreprises, des organisations de la société civile… dans l’application des principes de l’économie circulaire. -VNA