Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision 866/QD-TTg approuvant la Planification de l'exploration, de l'exploitation, du traitement et de l'utilisation des minéraux pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.



L'objectif global est que les ressources minérales soient strictement gérées, exploitées, traitées et utilisées de manière économique et efficace, au service du développement de l’économie nationale, de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique et des efforts pour atteindre la neutralité carbone. La Planification vise également à promouvoir les investissements, à former une industrie minière efficace avec une technologie de pointe et des équipements modernes.



Pour les minéraux avec de grandes réserves ou qui sont stratégiques et importants, les entreprises minières autorisées doivent avoir une capacité suffisante et investir dans des projets de traitement appropriés avec des technologies avancées, des équipements modernes tout en respectant l’environnement de façon durable.



La Planification vise à limiter et arrêter l'exploitation des mines à faibles ressources et à petite échelle.



La Planification fixe également des objectifs pour un certain nombre de minéraux avec des réserves importantes ou qui sont stratégiques et importants pour la période 2021 – 2030, dont un développement efficace et durable de l’industrie de l'extraction, de la transformation et de l'utilisation de terres rares… -VNA