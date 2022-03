La plupart des entreprises nommées dans le classement des 500 entreprises les plus performantes du Vietnam en 2022 (FAST500) jugent assez positives les perspectives de croissance en 2022.

Le comité populaire de la province de Ha Nam a remis le 13 mars la licence d’investissement au projet du complexe éducatif FPT UniSchool de l’organisation FPT Edu, revelant du groupe FPT.

La part de la contribution des secteurs des services, du commerce et de la finance de Thuân An dans la province de Binh Duong (Sud) dépassera bientôt le revenu total de sa production industrielle.

Le Vietnam s'efforce de développer durablement sa pêche et de promouvoir des pratiques responsables tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques et en préservant la biodiversité.