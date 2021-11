Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai vient de signer la décision n°1813/QD-TTg approuvant le projet de développement du paiement sans numéraire pour la période 2021-2025.

L'objectif global du projet est de créer un changement positif dans le paiement sans numéraire, d'en faire une habitude en zone urbaine et de le développer progressivement en zone rurale, permettant de réduire les coûts associés aux espèces.

D'ici fin 2025, la valeur des paiements sans monétaires sera 25 fois supérieure au PIB ; le paiement non monétaire dans le commerce électronique atteindra 50 % ; 80% des personnes de plus de 15 ans auront un compte dans une banque ou un autre organisme autorisé…

L'objectif du taux de croissance moyen en termes du nombre et de valeur des opérations de paiement sans numéraire est de 20-25%/an. Le taux de croissance moyen du nombre de transactions via le canal de téléphonie mobile sera de 50 à 80 %/an et la valeur de la transaction, de 80 à 100 %/an. Le taux de croissance moyen du nombre et de la valeur des transactions via Internet atteindra 35-40%/an. Le taux d'individus et d'organisations utilisant des moyens de paiement sans numéraire sera de 40 %.

Pour les services publics : de 90 à 100 % des établissements d'enseignement en zone urbaine accepteront le paiement des frais de scolarité par des méthodes de paiement non monétaires ; de 90 à 100 % des universités et collèges des zones urbaines déploieront le paiement des frais de scolarité en ligne sur le portail national de la fonction publique ; 60 % des établissements d'examen et de traitement médicaux auront mis en place un paiement non monétaire pour les services médicaux, 60% des bénéficiaires de pensions, de prestations d'assurance sociale et d'allocations de chômage dans les zones urbaines seront payés via des comptes personnels.- VNA