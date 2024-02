Au poste médical du district de Kien Giang. Photo : VNA



Hanoï, 28 février (VNA) - Le Premier ministre a publié le 27 février une décision approuvant le Plan du réseau de santé pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Ce plan englobe la création de systèmes d'établissements de santé aux niveaux régional, interprovincial et intersectoriel pour répondre à une gamme de besoins.



Les objectifs clés pour 2025 incluent 33 lits d’hôpitaux, 15 médecins, 3,4 pharmaciens et 25 infirmières pour 10.000 habitants.



D’ici 2030, le plan clible 35 lits d'hôpitaux, 19 médecins, 4 pharmaciens, 33 infirmières pour 10 000 habitants, avec 15% des lits d'hôpitaux gérés par le secteur privé.



La vision à long terme pour 2050 est de créer des établissements de santé modernes, semblables aux normes internationales. Il vise également à développer le secteur pharmaceutique national en un centre de production pharmaceutique de haute valeur. Les objectifs comprennent 45 lits d'hôpitaux, 35 médecins, 4,5 pharmaciens et 90 infirmières pour 10.000 habitants, avec 25% des lits d'hôpitaux gérés par le secteur privé. -VNA