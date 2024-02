Photo d'illustration: suckhoedoisong.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte actuellement environ 11.400 postes médicaux de niveau communal. Il s'agit du réseau de santé le plus proche des citoyens, qui travaille en première ligne pour la protection de la santé publique.



La Directive n° 25-CT/TW du 25 octobre 2023 du Secrétariat du Comité central du Parti vise à renforcer et améliorer la qualité des établissements de santé locaux.



Selon la professeure associée et docteure Phan Le Thu Hang, directrice adjointe du Département de la planification financière du ministère de la Santé, la Directive n° 25 insiste sur la nécessité d’améliorer la qualité des ressources humaines des établissements de santé locaux et d’assurer leur performance dans la fourniture de services de santé primaires à la communauté.



La Directive n° 25 propose en outre de nouvelles orientations pour développer le réseau des établissements de santé locaux, encourageant la participation du secteur privé, des organisations et des particuliers dans la fourniture de services de soins de santé primaires, le développement de la médecine familiale, etc.



Dans les temps à venir, le ministère de la Santé travaillera en étroite collaboration avec les autres organes compétents et les localités pour continuer à améliorer le cadre politique sur ces questions, a déclaré Phan Le Thu Hang.



Soulignant que la transformation numérique dans le domaine de la santé était une tendance inévitable, la responsable a indiqué que la 4e révolution industrielle, notamment les technologies de l’information et des télécommunications, ainsi que les solutions médicales intelligentes, pourraient aider à améliorer trois facteurs extrêmement importants qu’étaient la couverture, la qualité du service et les coûts médicaux.



Dans les temps à venir, le secteur de la santé mettra l'accent sur la promotion de l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique pour améliorer la performance des établissements de santé locaux sur tous les aspects, a affirmé Phan Le Thu Hang. -VNA