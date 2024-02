Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong a déclaré que les grandes contributions du secteur de la santé ont été reconnues par le Parti et l’État par de nombreuses distinctions nobles, respectées et hautement appréciées par le peuple vietnamien et la communauté internationale.

Le président Vo Van Thuong lors de l’événement. Photo : VNA Le président Vo Van Thuong lors de l’événement. Photo : VNA

S’adressant au programme d’hommage aux médecins vietnamiens et à l’attribution des prix du sixième concours d’écriture "Sacrifice silencieux", à l’occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février), il a affirmé que le Parti et l’État ont toujours prêté attention, donné la priorité et veillé aux soins de santé de la population afin de promouvoir un développement vigoureux et durable de la santé vietnamienne.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Vo Van Thuong a souligné qu’au cours des 69 dernières années, des générations de responsables, de médecins et de personnels de santé se sont toujours efforcés de surmonter de nombreuses difficultés pour accomplir sans réserve la noble mission de "guérir les maladies et sauver les gens".

Les médecins constituent la force centrale et clé dans les tâches de soins, de protection et d’amélioration de la santé de la population, a-t-il déclaré.

Le chef de l’État sa salué les réalisations significatives obtenues par le secteur de la santé, qui a créé un développement exceptionnel dans de nombreux domaines spécialisés et contribuuant à l’amélioration de la taille et de la santé des Vietnamiens.

Le secteur de la santé a apporté des contributions très importantes au développement national, faisant du Vietnam un point brillant dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies jusqu’en 2030, notamment dans les domaines de la médecine et de la santé publique, s’est-il félicité.

De nombreuses réalisations médicales spécialisées sont devenues la fierté de la médecine vietnamienne et ont été reconnues sur la carte médicale mondiale, ouvrant de bonnes perspectives pour surmonter les défis et les limites du traitement des maladies rares et dangereuses, a-t-il évalué.

Le président Vo Van Thuong et le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân remettent des prix aux lauréats. Photo : VNA

Le Parti et l’État placent toujours l’homme au centre du processus de développement, a indiqué le président Vo Van Thuong, soulignant que protéger, soigner et améliorer la santé de la population est l’une des tâches importantes et prioritaires de la politique de développement de la santé publique du Vietnam.

Le chef de l’État a indiqué qu’il était important et nécessaire que le personnel médical maîtrise la science de haute technologie, spécialisée et moderne, et accorde une plus grande attention à la formation, à la formation et au développement des ressources humaines pour le secteur de la santé.



Il a déclaré que grâce à l’éthique médicale, à l’intelligence, au talent et aux aspirations élevées, le contingent de médecins et d’agents de santé vietnamiens peut définir de nouvelles visions et de nouveaux objectifs pour continuer à développer le secteur de la santé vietnamien et contribuer aux efforts visant à résoudre les problèmes de santé mondiaux. – VNA