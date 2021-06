Elevage de salanganes à l'intérieur d'une maison. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Depuis quelques années, l'élevage de salanganes pour leurs nids - un produit très bon pour la santé humaine selon la médecine orientale - est en plein essor dans le pays.

Des chercheurs et de nombreuses entreprises cherchent à appliquer des solutions scientifiques et techniques au processus d'élevage et de développement de salanganes afin de produire des produits de grande valeur.

Selon les scientifiques, le potentiel de développement de l'élevage de salanganes au Vietnam est très important avec un littoral de plus de 3.440 km et près de 4.000 îles. Cela est un atout pour le développement des colonies de salanganes sauvages.

Ces dix dernières années, l'élevage de salanganes à l'intérieur de maisons à des fins commerciales s'est fortement développé. Ce métier se développe dans plus de 40 provinces et villes, en particulier dans le delta du Mékong. La province de Khanh Hoa, dans la région Centre, se distingue depuis longtemps dans ce secteur avec des produits de haute qualité.

Les éleveurs promeuvent la recherche et appliquent de nombreux progrès techniques. Certaines entreprises et particuliers ont créé et appliqué de nouvelles techniques dans le processus d'élevage ou de production d'aliments pour les salanganes.

Selon le docteur Nguyen Van Trong, directeur adjoint du Département de la production animale (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), il devrait y avoir une coordination entre les instituts de recherche, les universités, les organisations et les particuliers à l’intérieur comme à l’extérieur du pays afin de promouvoir la recherche et l'application des avancées technoscientifiques. En outre, il est nécessaire d'appliquer des technologies modernes en combinaison avec la protection de l'environnement écologique, la protection des droits de propriété intellectuelle sur les résultats des recherches scientifiques...-VNA