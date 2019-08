Hanoi (VNA) - «Les perspectives à long terme de l'économie vietnamienne sont évaluées de manière positive et le Vietnam devrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire élevé».

ANZ optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam

C’est ce qu’a estimé Khoon Goh, responsable de la recherche sur l’Asie à la banque australienne ANZ.Khoon Goh a déclaré dans un article publié sur bluenotes.anz.com qu'au cours des six premiers mois de 2019, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam avait connu une croissance solide, et ce malgré la récession commerciale mondiale et un secteur agricole affecté par la grippe porcine africaine.Aussi ANZ a-t-il maintenu sa prévision de croissance de 6,7% cette année. Un chiffre certes inférieur à la croissance de 7,1% enregistrée en 2018, mais qui permet toujours au Vietnam de consolider sa position en tant qu'une des économies asiatiques les plus dynamiques.Selon des recherches d'ANZ, l'inflation au Vietnam est toujours sous contrôle avec une moyenne de 2,8% en 2019, inférieure à l'objectif de 4% de la Banque d'État.L’expert d'ANZ a estimé que le Vietnam continuait de tirer profit des politiques de réforme précédentes, ainsi que de son engagement à poursuivre les réformes. Le Vietnam est également en train de doubler le revenu par habitant (PNB), qui devrait passer de 2.400 dollars en 2018 à 4.800 dollars en 2028, atteignant ainsi les critères d’un pays à revenu intermédiaire élevé.La démographie est le domaine auquel les décideurs politiques doivent prêter attention. La population active du Vietnam a culminé en 2015. Le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera rapidement, ce qui conduira à un double ratio de dépendance ces 20 prochaines années. C’est la principale raison pour laquelle ANZ a prédit que le taux de croissance à moyen terme du Vietnam ne sera que de 6% au cours de la prochaine décennie.Pour gérer cette situation, l'expert d’ANZ a indiqué que le Vietnam devait prendre des mesures rapides dans des domaines tels que l'âge de la retraite et la réforme des pensions de retraite. En cas de succès, de telles réformes pourraient amener le pays dans le rang des pays à revenu intermédiaire élevé. - CPV/VNA