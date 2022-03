Zone d'écotourisme du lac Phu Ninh, Quang Nam. Photo: Baodanang.vn

Quang Nam (VNA) - La province de Quang Nam a été sélectionnée pour accueillir la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme 2022. Dès le début de l'année, de nombreux produits et services touristiques, de transport et d'hébergement ont été mis à niveau pour améliorer la qualité du tourisme local.



Selon Nguyen Thanh Hong, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, dans le cadre de l’Année nationale du tourisme – Quang Nam 2022, nombre d’événements seront organisés pour accélérer la reprise et le développement du tourisme au Vietnam en général et dans cette province du Centre en particulier.



Le directeur du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial My Son, Phan Ho, a souligné que le programme "Legendary Night of My Son", soigneusement préparé, serait certainement un produit unique qui attirerait un grand nombre de touristes, en particulier des visiteurs internationaux.

A My Son, Quang Nam. Photo: VNA



De son côté, la vice-directrice de Zone d'écotouristme du lac Phu Ninh, Nguyen Thi Ngoc Lan, a indiqué que sa Zone avait lancé de nouveaux produits et coopérait avec des partenaires pour offrir plus de services.



Le président du Comité populaire de Hoi An, Nguyen Van Son, lui, a affirmé les grands efforts de sa ville pour redresser fortement les activités touristiques. Les entreprises et les agences de voyages de Hoi An promeuvent activement des programmes de coopération avec les principaux centres touristiques du pays tels que Hue, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.



D'autres destinations touristiques de Quang Nam telles que la biosphère mondiale Cu Lao Cham, sont également en train de chercher à améliorer la qualité des services touristiques pour mieux servir les visiteurs. -VNA