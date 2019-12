Le complexe paysager de Trang An à Ninh Binh. Photo: trangandanhthang.vn

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2020 qui sera organisée dans la province de Ninh Binh (Nord), une centaine d’ activités culturelles et sportives intéressantes se dérouleront pendant toute l’année 2020, non seulement dans cette province mais encore de nombreuses autres localités du pays.Avec le thème «Hoa Lu - ancienne capitale du millénaire», l’Année nationale du tourisme 2020 – Hoa Lu sera une bonne occasion de promouvoir le tourisme à Ninh Binh ainsi que d’attirer des investissements dans cette localité, contribuant au développement économique local.La cérémonie d'ouverture aura lieu à 20h le 22 février 2020 sur la place de Dinh Tien Hoang De dans la ville de Ninh Binh. Celle de clôture est prévue en décembre 2020.Au cours de cet évènement important, Ninh Binh organisera les fêtes de la pagode Bai Dinh, Hoa Lu et Tràng An, la Semaine du tourisme «La couleur jaune de Tam Côc-Tràng An», le concours Miss Capital ASEAN 2020, des expositions des beaux arts et d’objets antiques, des foires du commerce et du tourisme, un séminaire international sur la préservation et l’exploitation des valeurs du patrimoine culturel et naturel mondial associé au développement du tourisme, un autre sur le développement durable du tourisme de Ninh Binh , la 2e édition du marathon de Trang An 2020,…Pour l’heure, 24 villes et provinces se sont inscrites aux activités en écho à l’édition 2020. - CPV/VNA