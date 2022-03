La veille ville Hoi An. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Année du tourisme national - Quang Nam 2022, sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert" constitue une opportunité pour l'industrie du tourisme de se redresser et de se développer dans la nouvelle situation. Les activités de cette année contribueront à améliorer l'image, la position et la marque touristique du Vietnam, de la province de Quang Nam en particulier, notamment lorsque tout le pays rouvrira officiellement ses activités touristiques à partir du 15 mars.

Le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert" contribue à créer une marque touristique typique pour cette localité. Les principales activités de l'Année nationale du tourisme 2022 visent à la promotion d'un tourisme vert, sûr, civilisé et convivial.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la cérémonie d'ouverture de l'Année du tourisme national 2022 aura lieu le 25 mars sur l’île Ky Uc dans la veille ville Hoi An tandis que la cérémonie de clôture, à fin décembre 2022 à Vinpearl Nam Hoi An.

Les activités touristiques seront mises en œuvre selon six contenus principaux : programme « tourisme de Printemps dans la terre de Quang Nam» de janvier à mars ; programme sur le tourisme fluvial, le tourisme agricole et la présentation de produits OCOP d'avril à juin ; programme «Rendez-vous à Chu Lai » d'avril à septembre ; programme de tourisme culturel des ethnies et de route légendaire de Ho Chi Minh de mai à août ; programme "Quang Nam - sentiments d'été" de mai à septembre et programme touristique "Couleurs du patrimoine" de septembre à décembre. Toutes les activités doivent répondre aux critères du tourisme vert pour que cette zone soit une destination sûre et respectueuse de l'environnement, tout en assurant la sécurité des visiteurs.

Selon le président du Comité populaire provincial de Quang Nam, Le Tri Thanh, Quang Nam - Hoi An, My Son... ont été élus par de nombreux magazines et sites Web internationaux prestigieux comme des destinations préférées des touristes étrangers lors de leur voyage au Vietnam.

En particulier, la veille ville Hoi An a reçu des dizaines de titres votés par de célèbres magazines nationaux et internationaux pendant des années. En 2021, les World Travel Awards - un prix surnommé "l'Oscar de l'industrie du tourisme" ont honoré Hoi An dans la catégorie "première destination culturelle urbaine d'Asie". Ce titre a été aussi attribué à la ville en 2019. En février de cette année, Hoi An a été élue parmi l'une des 10 "villes les plus accueillantes au monde en 2022" par Traveller Review Awards. La liste se base sur plus de 232 millions d'avis de voyageurs.

Quang Nam développe actuellement des villages artisanaux associés au développement du tourisme tels que le village des cocotiers de Cam Thanh, le village des légumes de Tra Que, le village de la poterie de Thanh Ha, le village touristique communautaire de My Son, le voyage pour explorer des montagnes à l'ouest, la découverte de l'identité culturelle des minorités ethniques...

En décembre 2021, Quang Nam a publié un ensemble de critères de tourisme vert avec le soutien du Programme suisse de tourisme durable (SSTP-Swiss Sustainable Tourism Programme), basé sur la référence à 25 ensembles de critères internationaux de tourisme durable et aussi en conformité aux conditions locales. -VNA