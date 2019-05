Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 6e journée de la 7e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature) a été consacrée à la supervision suprême de l’application des politiques et textes juridiques sur l’aménagement, la gestion et l’utilisation du foncier dans les zones urbaines depuis l’entrée en vigueur de la loi foncière de 2013 jusqu’à la fin 2018.



Vu Hong Thanh, président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, a présenté un rapport de la délégation de supervision de l’Assemblée nationale sur ce travail.



Lors du débat, une trentaine de députés ont donné leurs avis sur les faiblesses des politiques et textes juridiques dans ce domaine, l’amélioration des organes gestionnaires, les dégagements de terrain et les dédommagements, l’édification d’une base de données nationale sur la gestion foncière...



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha, le ministre de la Construction Pham Hong Ha, ont donnée des explications sur certains problèmes retenant l’attention des députés.



En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a déclaré reconnaître les efforts de la délégation de supervision et du gouvernement, des ministères et des localités, ainsi que des changements positifs dans l’application des politiques et textes juridiques dans ce secteur. Il a enfin appelé à perfectionner le cadre juridique sur l’aménagement, la gestion et l’utilisation du foncier urbain.



Demain, mardi 28 mai, les députés vont discuter de l’amendement de la loi sur l’investissement public, des projets de loi sur les réserves militaires, les sorties et entrées des citoyens vietnamiens. -VNA