Hanoï, (VNA) – Un séminaire thématique sur les «Politiques juridiques en matière de formation professionnelle et de création d'emplois » et la «Coordination dans le traitement des recours et des dénonciations » entre les organes de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des ministères concernés a été organisé le 27 septembre à Vientiane au Laos, sous l’égide conjoint de la présidente de l'Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou et de la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan.Ce séminaire portait sur deux sujets majeurs : formation professionnelle et création d’emplois; examine, traitement des recours et dénonciations.Prenant la parole lors de l’ouverture, Pany Yathotou, a déclaré qu'il s'agissait d'un sujet important, adapté aux besoins de la population durant le processus de développement socio-économique dans le nouveau contexte. Ce sujet relie directement aux activités de l'Assemblée nationale et des conseils populaires dans l’élaboration et la modification de la loi, dans la supervision de l'application de la loi par les organes judiciaires ainsi que dans le règlement des problèmes liés à l’emploi, à l’éducation, au marché d’emploi…Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, a souligné que l’organe législatif des deux pays avait organisé huit séminaires conjoints sur la gestion.« Le Vietnam a toujours déterminé que la politique d’emploi était l'une des politiques importantes du développement socio-économique du pays. Le Vietnam dispose actuellement d'une stratégie d'emploi pour la période 2011-2020, un Programme cible national pour l'emploi, un fonds d’assistance à l'emploi… Le pays a également appliqué des politiques d’assurance chômage, de d’indemnité de perte d’emploi, de sécurité de l’emploi, d’assistance aux personnes défavorisées dans la rechercher d’emploi. », a-t-elle précisé.Parallèlement à cela, le Vietnam accélère la réforme administrative et renforce la décentralisation dans la gestion des travailleurs, la transparence des politiques et des régimes appliqués aux travailleursA propos des recours et dénonciations , la dirigeante vietnamienne a souligné que c’était un travail significatif dans la mise en œuvre du processus de renouveau du pays. L'Assemblée nationale du Vietnam a promulgué en 2011 la Loi sur les recours et en 2018 la Lois sur lesDénonciations.Nguyen Thi Kim Ngan et Pany Yathotou se sont déclarés convaincus que ce séminaire permettait aux députés, aux dirigeants des ministères et secteurs, aux experts vietnamiens et laotiens de partager des expériences pratiques et clarifier des questions d’intérêt commun liées aux sujets du séminaire, souhaitant que ce séminaire obtienne des résultats concrets contribuant au développement de chaque pays. -VNA