Le ministre de la Construction, Pham Hong Ha, donne des explications sur certains points mentionnés par des députés concernant le projet de loi sur l'architecture. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la 2e journée de sa 7e session, l’Assemblée nationale (XIVe législature) a discuté du projet d’amendement de la loi sur l’éducation et du projet de loi sur l’architecture.



Mardi matin, les débats ont été consacrés à l’amendement de la loi sur l’éducation.



Phan Thanh Binh, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale, a présenté un rapport sur ce sujet.



Vingt-quatre députés ont présenté leurs avis sur les programmes et manuels scolaire, les assistances pour les étudiants en pédagogie, les politiques de traitement des enseignants et des cadres gestionnaires du secteur de l’éducation, etc.



Le président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale, Phan Thanh Binh, a donné des explications sur certains problèmes suscités par des députés.



La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a demandé aux organes compétents de recueillir et étudier les avis et idées des députés pour finaliser le projet d’amendement de la loi.



Mardi après-midi, les députés ont discuté du projet de loi sur l’architecture.



Phan Xuan Dung, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, a présenté un rapport sur ce texte.



Dix-neuf députés ont présenté leurs avis concernant les orientations de développement de l’architecture vietnamienne, la préservation et l’exploitation des monuments architecturaux, la propriété intellectuelle dans ce secteur, le traitement des litiges...



Le ministre de la Construction, Pham Hong Ha, a donné des explications sur certains points mentionnés par des députés.



Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a demandé aux organes compétents de recueillir et étudier les avis et idées des députés.



Mercredi 22 mai, les députés devront discuter en groupes de l’évaluation complémentaire des résultats du plan de développement socio-économique et du budget public en 2018, de la situation au cours des premiers mois de 2019... Ils écouteront en outre un rapport sur la modification de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et discuteront de ce sujet. -VNA