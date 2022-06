Le vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Poursuivant la 3e session de la 15e Assemblée nationale (AN), dans la matinée du 15 juin, sous la houlette de son vice-président Nguyen Duc Hai, les députés ont discuté sur le projet de Loi sur le pétrole et le gaz (amendé).

S'exprimant lors de la session, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An a apprécié les opinions des législateurs, qui aident l'agence de rédaction à mieux comprendre et à mettre à jour pleinement le projet de loi susmentionné.

Lors d'une séance de travail des députés de l'AN. Photo : VNA

Selon le vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai, les députés ont convenu la nécessité de modifier le projet de loi sur le pétrole et le gaz pour institutionnaliser pleinement les options du Parti et de l'État sur le développement du secteur gazo-pétrolier, garantir la sécurité énergétique, dégager des obstacles, renforcer l'efficacité de la gestion étatique du pétrole et du gaz, et créer un couloir juridique favorable aux investisseurs en la matière.

Enfin, le vice-président de l'AN a fait savoir que le Comité permanent de l'ANet d'autres organes concernés recueilleront les avis des députés pour affiner le projet de loi et le soumettre à l'AN lors de la 4e session, de la 15e AN. -VNA