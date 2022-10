Hanoi (VNA) - Les députés discuteront jeudi, 27 octobre, à l’Assemblée nationale, de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de 2022 et des prévisions pour 2023.

Une séance de travail de l'AN. Photo : VNA

Selon un rapport sur ce sujet, la situation socio-économique du pays au cours des neuf premiers mois de cette année a connu une reprise positive en obtenant des résultats importants dans divers domaines et en réalisant 14 des 15 objectifs du plan décrit, voire dépassés..



Plus précisément, la stabilité macroéconomique et l'inflation ont été maîtrisées, en plus de relancer la croissance économique et de garantir des soldes importants dans des conditions difficiles.



L'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier à septembre a augmenté de 2,73%, tandis que la croissance du produit intérieur brut (PIB) à cette période a atteint 8,83%, dépassant l'objectif fixé.



Quant au plan de développement socio-économique pour l'année à venir, le gouvernement a proposé 15 indicateurs clés dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement, dont la croissance du PIB est d'environ 6,5%.

Photo d'illustration. Photo : VNA

En outre, le travail de bien-être social est mis en œuvre de manière pratique, opportune et efficace. A l’heure actuelle, une somme d’environ 87.000 milliards de dongs a été octroyée à près de 56 millions d’habitants, d'employés et plus de 730.000 employeurs touchés par l'épidémie de COVID-19.

Ces débats seront retransmis en direct par la Télévision du Vietnam et la radio nationale La Voix du Vietnam sur la station VOV1. - VNA