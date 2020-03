Photo: dantocmiennui.vn



An Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province d'An Giang (Sud) vient d'approuver le projet de préservation et de valorisation du festival des courses de bœuf Bay Nui.

Ce projet nécessitera un investissement total de près de 5,8 milliards de dongs dont près de 2,9 milliards de dongs prélevés du budget de la province, près de 1,2 milliard de dongs des districts de Tinh Bien et Tri Ton.

La course annuelle de bœufs de la région de Bay Nui, province d'An Giang a lieu à l'occasion de la fête Sene Donta à la mémoire des ancêtres des Khmers du Sud, soit depuis la fin du 8e mois au début du 9e mois du calendrier lunaire.

C'est l'une des principales fêtes traditionnelles des Khmers de la province d'An Giang, et de toute la région du Sud-Ouest en général, pour exprimer hommage et gratitude aux ancêtres.

Ce projet a pour but de reclasser ces courses au niveau international, avec la participation de Khmers venus du Cambodge et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. -VNA