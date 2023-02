An Giang (VNA) - La province d'An Giang (Sud) vise 8 millions de visiteurs en 2023 et un chiffre d'affaires du secteur touristique de 5.500 milliards de dôngs.



Dans sa stratégie de développement socio-économique, An Giang s'efforce de faire du tourisme un secteur économique de pointe, selon l'esprit de la Résolution n° 08-NQ/TW du 16 janvier 2017 du Bureau politique. Le tourisme est reconnu par la province comme un moteur de son développement socio-économique.



Dans les temps à venir, An Giang se concentrera sur l'élaboration d'un projet de développement de produits touristiques pour la période 2024 - 2030, continuera d'investir dans le développement des infrastructures touristiques.



En outre, la province continuera d'organiser des cours de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines du secteur.



En 2022, An Giang avait accueilli 7,5 millions de touristes, soit une augmentation annuelle de 127% et atteignant 163% de son objectif. Le chiffre d’affaires total du secteur avait atteint plus de 4.700 milliards de dongs, soit hausse annuelle de 119 %. -VNA