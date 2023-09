Le consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville Madan Mohan Sethia et le président du Comité populaire provincial d'An Giang, Nguyen Thanh Binh (droite). Photo : VNA



An Giang (VNA) - Le consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville Madan Mohan Sethia eu une séance de travail le 13 septembre avec le Comité populaire de la province d'An Giang (Sud) pour partager et promouvoir la coopération économique et commerciale et les échanges culturels.Le président du Comité populaire provincial d'An Giang, Nguyen Thanh Binh, a souligné que l’autorité provinciale souhaitait promouvoir et élargir les relations de coopération avec les partenaires indiens dans de nombreux domaines tels que les technologies de l'information, le tourisme, l'éducation, l'archéologie... La province est toujours prêt à créer toutes les conditions permettant aux entreprises et aux investisseurs indiens d'investir et de faire des affaires sur son sol.Il a espéré que le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville servirait de pont pour connecter les entreprises et les investisseurs indiens avec An Giang pour développer le tourisme. Il a souhaité que le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville continue à introduire des programmes de bourses à court et à long terme pour les fonctionnaires et les étudiants d' An Giang dans divers domaines comme l’administration des affaires, la banque et la finance, la gestion du tourisme, l’informatique, la pharmacie.Madan Mohan Sethi, consul général indien à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que dans les temps à venir, l'Inde aurait l'opportunité de coopérer avec An Giang dans dles domaines tels que les technologies de l'information, le tourisme et le commerce, souhaitant queAn Giang organise des rencontres et des contacts avec les entreprises indiennes pour promouvoir la coopération bilatérale. Il a fait savoir que 40 agences de voyages indiennes viendraient connecter le tourisme à Hô Chi Minh-Ville.L'Inde aidera An Giang à former de cadres en archéologie, conservation et gestion du patrimoine pour servir les travaux archéologiques dans la zone archéologique d'Oc Eo. Le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville présentera et amènera des experts et des étudiants d'An Giang à participer à des stages, des cours et des formations en Inde pour améliorer leurs qualifications.Madan Mohan Sethi a proposé que d'ici la fin de 2023, la province d'An Giang se coordonnerait avec des localités dans le delta du Mékong pour organiser un événement commercial et que le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville se connecterait avec 50 entreprises indiennes participantes. - VNA