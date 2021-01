Le vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province d'An Giang, Truong Hoang Trong (à gauche), félicite le Conseil d'administration du Comité central de l'Église bouddhique de Hoa Hao. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Une cérémonie de célébration du 101e anniversaire de la naissance du Vénérable Huynh Phu So, fondateur du bouddhisme Hoa Hao (25e jour du 11e mois lunaire), a eu lieu le 7 janvier à la pagode An Hoa Tu, dans le district de Phu Tan, province d'An Giang au Sud.

À cette occasion, Truong Hoang Trong, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (VFF) de la province d'An Giang, est allé formuler des vœux au Conseil d'administration du Comité central de l'Église bouddhique de Hoa Hao et aux fidèles.

Il a affirmé que ces 81 dernières années, l’Église bouddhique Hoa Hao avait promu des valeurs morales, contribuant au maintien de la tradition patriotique et de la solidarité.

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Tan Dat, chef du conseil d’administration du Comité central de l’Église bouddhique Hoa Hao, a déclaré que la cérémonie de célébration du 101e anniversaire de la naissance du Vénérable Huynh Phu So a lieu dans le contexte de la propagation de l'épidémie de COVID-19.

Le conseil d’administration du Comité central de l’Église bouddhique Hoa Hao a donc demandé aux conseils d’administration de l’Église bouddhique Hoa Hao des provinces d'appliquer les mesures de sécurité et de prévention ad hoc.

Le bouddhisme Hoa Hao a été fondé en 1939 par le Vénérable Huynh Phu So, dans le village de Hoa Hao, district de Phu Tan, province d'An Giang (delta du Mékong). Il est présent actuellement dans 18 villes et provinces du pays, comptant deux millions de pratiquants vivant essentiellement à An Giang, Can Tho et Dong Thap. -VNA