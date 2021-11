La forêt de melaleuca de Tra Su. Photo:angiang.gov.vn

An Giang (VNA) - La province d'An Giang dans le delta du Mékong a approuvé le développement d'une zone d'écotourisme et de divertissement dans la forêt de melaleuca de Tra Su d'ici 2030.

Il favorisera l'écotourisme en protégeant et en conservant les ressources naturelles et la biodiversité, en attirant des visiteurs nationaux et internationaux et en aidant à conserver la forêt de 845 ha.

An Giang Tourimex a reçu l'autorisation de louer 159 hectares pour 20 ans et les 686 hectares restants seront utilisés pour d'autres activités écotouristiques.

Entre 2022 et 2023, la province d’An Giang se concentrera à la construction des infrastructures et à partir de 2024, à l'exploitation des activités touristiques.

Situé à seulement 150 km de Ho Chi Minh-Ville, la forêt de Tra Su se trouve dans la commune de Van Giao, district de Tinh Bien et une partie de la commune d'O Long Vy, district de Chau Phu, dans la province d’An Giang.

Il s'agit d'une forêt submergée typique du Sud-Ouest, ayant un effet très important sur l'environnement aquatique et la régulation du climat pour toute la région de Bay Nui.

Chaque printemps qui arrive s’accompagne de la floraison blanche des melaleuca, un arbre typique de cette terre connue comme un "paradis vert submergé" du Vietnam. Abritant des centaines d'espèces de flore et de faune, la biodiversité de Tra Su est très riche.

En 2003, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a approuvé la proposition de la province d'An Giang de faire de Tra Su une réserve naturelle au service des activités touristiques et recherches scientifiques. -VNA