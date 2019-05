Le temple de la Déesse Xu dans la zone touristique nationale de Nui Sam, province d'An Giang (Sud). Photo: Internet

An Giang (VNA) – La province d’An Giang, dans le delta du Mékong, a accueilli 850.000 touristes pendant les cinq jours fériés du 27 avril au 1er mai pour célébrer la Journée de la réunification nationale (30 avril) et la Journée mondiale du travail (1er mai), générant un chiffre d'affaires de 20 milliards de dongs (858,940 dollars).

Les visiteurs ont afflué vers des destinations telles que la zone touristique nationale de Nui Sam (ville de Chau Doc), la forêt de cajeputiers Tra Su et le lac de Ta Pa.

An Giang avait accueilli 8,5 millions de visiteurs en 2018, +16% par rapport à l'année précédente. Cette année, la province vise le chiffre de 9,2 millions, soit une augmentation de 8% sur un an et de 10,1 millions en 2020. -VNA