Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 3e session de l'Assemblée nationale (AN), les députés ont discuté en groupes le 26 mai du projet de loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée).

Plusieurs députés ont proposé de compléter et de concrétiser les politiques préférentielles en matière foncière, fiscale, de formation de ressources humaines, de mécanisme financier, d'attraction de capitaux et d'experts étrangers, etc., afin de promouvoir l'application des sciences et technologies dans les activités d'examen et de traitement médicaux.

En outre, la coopération internationale apporte une grande valeur à la médecine du pays. De nombreux députés ont proposé d'ajouter des articles sur la coopération internationale en matière d'examens et de traitements médicaux, de formation de personnel, de recherche et de transfert de technologies, de soutien aux patients et de transfert de patients entre le Vietnam et d'autres pays.

Concernant les langues utilisées dans les examens et les traitements médicaux par les étrangers, la députée de Hanoï Tran Thi Nhi Ha a insisté sur la nécessité de créer des opportunités permettant aux patients d'accéder à des services médicaux modernes, ainsi qu'au personnel médical national d'acquérir des avancées scientifiques et technologiques du monde. -VNA