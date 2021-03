Le vice-président Uong Chu Luu préside la séance de travail sur les rapports de travail du Président et du gouvernement, pour le mandat 2016-2021. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant la 11e session de la 14e Assemblée nationale, les députés ont discuté lundi 29 mars les rapports de travail du Président et du gouvernement, pour le mandat 2016-2021.

Les députés ont reconnu et hautement apprécié les efforts, la responsabilité et les réalisations impressionnantes obtenus par le Président, le gouvernement et du Premier ministre au cours du mandat 2016-2021.

Dans le contexte de nombreux grands difficultés et défis qui se posent dans le monde, le président a mené à bien les affaires intérieures et étrangères, conformément à la Constitution et à la loi, notamment le travail d’édification du Parti et du système politique transparente et puissante.

De plus, durant le dernier mandat, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les événements négatifs a été mené à bien.

Pour leur part, le gouvernement et le Premier ministre ont effectué de nombreuses innovations, exprimant le dynamisme et la détermination dans la direction, l’administration et la mise en œuvre sans relâche des objectifs et missions fixés.

Le gouvernement a réalisé de nombreuses réalisations importantes, assez complètes, dans différents domaines comme l’édification et le perfectionnement des institutions; l’amélioration de la qualité des ressources humaines ; la promotion de l'esprit d'innovation; la création de nombreux nouveaux emplois…

En termes de développement des infrastructures socio-économiques, le gouvernement s’est concentré sur le règlement de difficultés, l’accélération de l'attraction des investissements pour développer les secteurs permettant d’améliorer la qualité de la croissance. Il a aussi prêté l’attention à promouvoir la réforme des formalités administratives, à améliorer l'environnement des affaires, à renforcer l'efficacité et l'efficience des agences publiques,…

Sous la direction du gouvernement, le Vietnam a réussi à atteindre le double objectif : contrôle de l’épidémie de COVID-19 et développement socio-économique.

Les députés ont demandé au gouvernement d'analyser et de clarifier certaines questions concernant l’élaboration de documents de projets, de projets de loi, l’amélioration de la qualité des cadres et fonctionnaires, …

Enfin, ils ont donné des propositions relatives à l’édification d’un État de droit socialiste, à la stratégie de réforme judiciaire, à l’amélioration de l'application de la loi; au renforcement de l'appareil organisationnel… - VNA